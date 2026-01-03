사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 '놀면 뭐하니?'에서 관상가를 찾아간다. 앞서 유재석과 함께 각각 '놀면 뭐하니?'와 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 활약하던 배우 이이경과 방송인 조세호는 각종 논란으로 인해 프로그램 하차 소식을 알렸다.3일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 2026년 붉은 말의 해를 맞아 관상을 통해 신년운세를 확인하는 유재석, 하하, 주우재, 허경환의 모습이 그려진다.공개된 사진 속에는 자신들의 얼굴을 관찰하는 관상가의 시선에 긴장한 멤버들의 모습이 담겨 있다. 특히 유재석은 치아를 중점적으로 보는 관상가의 눈길에 비뚤어진 치아를 감추면서 움찔하고 있다.멤버들은 얼굴 관상뿐만 아니라 자신을 닮은 동물에 대입해 운명을 확인한다. 곤충상을 예상한 유재석은 포식자도 맹수도 못 건드리는 동물 관상이 나와 모두를 놀라게 한다. 또 관상가는 유재석이 귀인의 덕을 보고 있다면서 "지금 인기와 명예에 그분의 지분이 상당히 있다"라고 말한다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr