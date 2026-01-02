사진=Stone Music Entertainment

가수 하성운이 배우 남지현·문상민 주연의 사극 로맨스 '은애하는 도적님아' OST 첫 번째 주자로 나서며 작품의 설렘 가득한 시작을 알린다. 앞서 워너원이 엠넷 콘텐츠 '워너원 고'를 통해 재결합한다고 알려져 화제다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 측은 "4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 OST Part 1 하성운 'Loving You'를 발매한다"고 밝혔다.오는 3일 첫 방송 예정인 '은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 조선의 대군의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는, 위험하고 위대한 로맨스를 그린 작품이다.두 사람의 운명적인 만남을 더욱 몰입감 있게 만들어줄 첫 번째 OST 'Loving You'는 리드미컬한 어쿠스틱 기타가 리드하는 밝고 화사한 미디엄 템포의 곡이다. 담백하면서도 서정적인 멜로디에 하성운의 감미로운 보컬이 더해져 극의 감정선을 섬세하게 이끈다.리스너들의 많은 사랑을 받아온 깊고 감성적인 음색의 하성운이 드라마 '서초동', '선재 업고 튀어', '우리들의 블루스' 등 다수의 OST에 참여해온 가운데, 높은 관심 속에 포문을 연 '은애하는 도적님아'의 첫 번째 OST 주자로 나서며 작품에 힘을 보탠다.'은애하는 도적님아'는 매주 토, 일요일 밤 9시 20분 KBS 2TV에서 방송되며, OST Part 1 하성운 'Loving You'는 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr