지난 2022년 비연예인과 결혼한 가수 KCM이 득남 소식을 알렸다.2일 KCM 소속사 A2Z엔터테인먼트는 "KCM 님의 셋째 득남 소식을 전한다"라며 "KCM 님의 셋째 아들(태명 복담)은 예정일보다 약 6주 이르게 (12월 20일생) 태어나 출산 직후 일정 기간 의료진의 세심한 관찰이 필요했다"고 밝혔다.이어 "소속사와 아티스트는 아이와 산모의 건강이 안정됐다는 확인 후 소식을 전하게 됐다. 출산 소식이 다소 늦게 전하게 됐음을 양해 부탁드린다. 감사하게도 현재 산모는 안정을 회복 중이며, 아이는 의료진의 도움을 받으며 건강하게 지내고 있다"고 덧붙였다.소속사 측은 "KCM은 두 딸과 한 아들의 아빠로서, 남편으로서 보다 강한 책임감을 가지고 방송과 음악 활동에 최선을 다하겠다는 각오를 전했다"라며 "또 축하해주신 모든 분들께 감사인사를 전한다"고 말했다.한편 KCM은 지난해 3월 슬하에 두 딸을 두고 있다는 사실을 뒤늦게 알렸다. KCM과 그의 아내는 2012년 첫째 딸을 품에 안았다. 당시 두 사람은 교제 중이었으며 결혼식은 올리지 않은 상태였다. 그로부터 9년 뒤인 2021년 이들은 코로나19 여파로 혼인신고만 한 후 언약식만 가졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr