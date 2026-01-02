사진=이시영 SNS

사진=유튜브 채널 '노홍철' 캡처

사진=유튜브 채널 '노홍철' 캡처

배우 이시영이 둘째 딸을 출산하는 과정에서 맞닥뜨린 긴박했던 순간을 직접 전했다.이시영은 지난 1일 방송인 노홍철의 유튜브 채널 영상 '하고 싶은 거 하는 노홍철이 새해를 맞이하여 만난 사람들'을 통해 출산 이후의 후일담을 전했다.과거 히말라야 트레킹을 함께했던 두 사람은 편안한 분위기 속에서 출산 당시를 회상했다. 이시영은 "전신마취는 불가해 하반신 마취로 제왕절개를 했다. 두 시간 동안 눈을 뜨고 있었다"라며 "수술 후에야 의료진에게 자궁적출 가능성이 있었다는 말을 들었다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 의료진은 산모의 심리적 안정을 고려해 해당 사실을 사전에 알리지 않은 것으로 확인됐다.44세의 나이에 겪은 출산에 대해 그는 "쉽지 않았다"라고 회고하면서도 꾸준한 운동 덕분에 회복 속도가 빨랐다고 강조했다. 그는 "운동을 꾸준히 해온 몸이라 회복 면에서 달랐던 것 같다"라며 "상태가 깨끗해 할 게 없다고 하더라. 교수님이 ‘운동하라’고 농담했다"라는 일화를 공개했다.출산 이후에도 도전은 계속될 전망이다. 노홍철이 여행 일정에 대해 "이번 여행 진짜 상관없나, 컨디션이 너무 좋아 보인다"고 질문하자 이시영은 "그렇다"고 답했다. 이에 노홍철은 "진짜 대단하다"며 고산 도전에 대한 의지를 드러냈다. 그는 "킬리만자로는 히말라야보다 더 높다. 고산 증세가 심하면 잠깐 내려갔다가 다시 오르면 된다. 아무튼 많이 겸손해졌다"고 기술했다.노홍철은 킬리만자로의 6개 루트를 정복할 계획을 세우고 있다. 이에 이시영은 "죽기 전에 세븐 서밋(7대륙 최고봉)을 해보자"며 "각 대륙 최고봉 하나씩 오르는 게 목표고, 마지막은 아시아 최고봉 에베레스트"라고 포부를 드러냈다. 다만 "에베레스트는 죽을 각오로 가야 한다. 사망자가 잦아 지금은 리밋도 있고, 지정된 코스를 다녀온 사람만 도전할 수 있다"는 현실적인 분석을 곁들였다.이에 노홍철은 "나는 망설임 없이 하겠다. 함께 가보자"고 제안했고, 자리에 함께 있던 가수 권은비 역시 동참할 뜻을 보였다. 이들은 "일단 셋이서 시작해보자"며 새로운 도전을 향한 의기투합을 예고했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr