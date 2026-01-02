사진제공=JTBC·SLL·하우픽쳐스

'러브 미' 장률의 로맨스에 또다시 위기가 찾아온다.JTBC 금요시리즈 '러브 미'에서 음악감독 도현 역을 연기하고 있는 장률이 묘하게 자꾸만 끌리는 매력을 발산하고 있는 가운데, 조심스럽게 시작된 그의 사랑이 시청자들의 이목을 집중시키고 있다.앞서 도현은 우연한 만남이 반복되던 준경(서현진 분)에게 단번에 호감을 느꼈다. 용기 낸 고백으로 마음을 전했으나 그에게 아들이 있다는 사실은 준경을 충격에 빠지게 했다. 하지만 짧은 시간 서로에게 진심으로 빠져들었기에, 이미 시작되어 버린 사랑을 막을 수는 없었다.천천히 알아가 보자는 말과 달리 초고속 어른 멜로를 보여준 두 사람. 그러나 도현에게 아들이 있음이 밝혀졌기에, 예고에서 공개됐듯 이들이 함께 헤쳐 나갈 난관 또한 존재할 예정이다. 과연 도현은 위기를 어떻게 극복할 수 있을지 쉽지 않은 앞날이 예상된다.'러브 미'는 매주 금요일 오후 8시 50분 2회 연속 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr