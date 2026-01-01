사진 = '' 유튜브 채널 캡처

사진 = '' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 28기 정숙과 상철이 결혼식 비하인드를 공개했다.SBS PLUS '나는솔로' 제작진이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '28기 정숙&상철의 좌충우돌 결혼식의 서막'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 28기 상철과 정숙은 결혼식 준비를 위해 메이크업을 받으러 왔다. 오랜만에 제작진을 만난 두 사람은 반가워 하며 인사를 나눴다. 이자리에서는 상철의 어머니도 동행해 눈길을 끌었다.정숙은 메이크업을 받으면서 슈퍼데이트권을 땄던 것을 회상했다. 정숙은 "그때 상철님한테 썼어야 되는데 못 썼어 가지고 후회가 된다"고 했다. 이에 상철은 "아 그냥 저는 그냥 그 1등한 거 자체가 좋았다"고 달랬다. 이어 상철은 머리좋은 여자 어떻냐는 제작진 질문에 너무 좋다며 정숙에 대한 애정을 드러냈다.또 정숙은 '나는솔로' 본 방송 때 상철과 커플이 안됐던 것에 대해 "어쩌면 그렇게 되어 지금 잘 됐을 수 있다"며 "한번에 우리가 잘 됐다면 또 다른 스토리가 있었을 것"이라고 말해 눈길을 끌었다.한편 정숙은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "제 인생의 전환점 제 인생의 최고의 선물 두 남자 상철, 나솔이와 함께 맞이했다"는 글을 게재했다. 이어 정숙은 "너무 행복한 시간을 만들어 주신 참석자분들 멀리서도 응원 보내주신 분들께 감사 인사 전한다"며 "그리고 최고의 결혼식을 만들어 주신 분들 감사드린다"고 덧붙였다.정숙은 상철과 함께 '나는 솔로' 최초 혼전임신 커플로 화제를 모았다. 두 사람은 '나는 솔로' 28기 방영 당시 각각 영수, 순자와 최종 커플이 됐으나 현실 커플로 이어지지 못했다. 이후 정숙과 상철은 '나는 솔로' 모임에서 연인으로 발전했다. 2세의 태명은 '나솔이'이며 성별은 아들로 내년 5월 출산 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr