프로젝트 그룹 워너원 출신 김재환이 군 복무를 마치고 전역했다.김재환은 지난 31일 자신의 인스타그램에 "2024.7.1~2025.12.31 다음역은 전역🎸"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김재환이 전역을 축하받고 있는 모습. 특히 일부 사진에서 김재환은 배우 송중기를 닮은 듯한 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 김재환은 특유의 청량한 음색과 탄탄한 가창력, 노련한 무대 매너를 통해 폭넓은 역량을 갖춘 만능 솔로 가수로 사랑 받아왔다. 입대 전 발매한 미니 7집 'I Adore'(아이 어도어)로 확장된 스펙트럼을 선보이며 음악적 역량을 입증했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr