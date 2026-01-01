사진=KBS '여유만만'

성우 송도순이 별세했다. 향년 77세.1일 유족에 따르면 송도순은 지난 31일 오후 10시께 서울 건국대병원에서 지병으로 별세했다.고인은 1949년 황해도에서 태어났다. 중앙여고를 거쳐 중앙대 연극영화학과를 중퇴, 1967년 동양방송(TBC) 성우 3기로 입사했다.1980년 언론통폐합으로 KBS 9기 성우가 된 고인은 '톰과 제리', '101마리의 달마시안과 개', '루니 툰', '패트와 매트', '로잔느 아줌마', '마법사 맥케이' 등 유명 애니메이션과 외화의 더빙을 맡았다. 드라마 '산다는 것은', '사랑하니까' 등에도 출연했다.TBS 개국 후 1990년부터 2007년까지 성우 배한성과 17년 동안 '함께 가는 저녁길'을 진행했다. '세바퀴', '공감토크쇼 놀러와' 등 TV 프로그램에도 자주 출연했으며 2020년 보관문화훈장을 받았다.고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장 23호실에 마련됐다. 발인 3일 오전 6시 20분이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr