사진='2025 SBS 연기대상' 캡처.

배우 이형식이 박형식에게 고마움을 표했다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.'보물섬'으로 미니시리즈 장르·액션 남자 조연상을 받은 이해영은 "어제 저녁에 '보물섬'을 같이한 동생한테 전화가 왔다. 소감 준비했냐고 해서 그냥 왔는데, 몹시 후회된다. 받을 줄 몰랐다. 이런 자리가 처음이다. 상을 받게 돼서 놀랍고 기쁘다. 화연이가 신인상 수상할 때 눈물이 글썽였는데, 이 자리가 그런 것 같다. 언제 다시 이런 자리에 설지 몰라서 감사한 분 인사 드리고 가겠다"고 고마웠던 사람들의 이름을 나열했다.이어 "무엇보다 못난 아빠를 만나서 총 맞고 바다에 빠지고, 죽을 고비를 넘겼던 형식이에게 고맙다. 귀한 상 받은 만큼 누가 되지 않도록 노력하겠다"고 덧붙였다. '보물섬'에서 이해영은 박형식의 친부 캐릭터를 연기했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr