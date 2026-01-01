지성·남지현과 시청률 경쟁인데…박신혜 내세운 tvN, "오피스물이지만 어렵지 않아" ('미쓰홍')

사진제공=tvN

배우 하윤경이 ‘언더커버 미쓰홍’의 매력과 촬영 비하인드를 전했다.오는 17일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다.‘언더커버 미쓰홍’은 흥행퀸 박신혜와 tvN의 만남으로 기대를 모으고 있다. 고경표, 하윤경, 조한결 등 쟁쟁한 배우들과 ‘기름진 멜로’, ‘사내맞선’, ‘수상한 파트너’ 등을 연출한 박선호 감독이 의기투합했다.하윤경은 고복희 역할을 맡아 열연을 펼친다. 그는 ‘언더커버 미쓰홍’의 첫인상에 대해 “속도감 있게 전개되는 이야기에 지루할 틈을 못 느꼈다. 등장인물들이 모두 통통 튀고 개성 있어서 읽는 재미가 있었다”고 전했다. 이어 “제가 연기하는 고복희는 한민증권에서 자본주의 미소를 장착한 똑 부러지는 비서인 동시에, 기숙사에서는 새침하고 얄미운 왕언니다. 겉으로는 땍땍거려도 속내는 따뜻한, 미워할 수 없는 친구”라고 소개했다.고복희의 키워드로 ‘왕언니’ ‘자본주의 미소’ 등을 꼽으며 “왕언니 호칭을 얻을 만큼 선배미가 강한 모습을 보이기도 하지만 사회생활을 할 때는 누구보다 자본주의 미소를 장착하기도 하는 다채로운 인물”이라고 전했다.하윤경은 드라마를 통해 호흡을 맞추게 된 배우들에 대해서 “모든 출연진과 즐겁게 촬영했지만, 특히 ‘기숙사 식구’와는 친한 언니, 동생처럼 정말 케미스트리가 좋았다. 다들 마음이 따뜻하고 사랑스러운 사람들이어서 가능했던 것 같다”고 애정을 표현했다.드라마의 관전 포인트로 ‘개성 넘치는 캐릭터들의 서사와 관계성’을 꼽으며 “오피스물이지만 무겁거나 어렵지 않은, 미소 지으며 보실 수 있는 작품이라고 생각한다”는 말도 함께 전했다. 마지막으로 “웃음이 가득한 한편 열정도 가득했던 현장이었는데, 그 케미스트리와 활기가 작품에 오롯이 담겼을거라 생각한다. 저희 드라마를 통해 좋은 기운과 행복을 얻어 가셨으면 좋겠다”고 인사를 남겼다.‘언더커버 미쓰홍’은 1월 17일 오후 9시 10분 첫 방송된다. 해당 방송 시간대에는 지성 주연의 SBS '판사 이한영', 남지현 주연의 KBS '은애하는 도적님아' 등이 겹친다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr