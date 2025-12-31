야옹이작가, 탈세 의혹 누명 벗더니…2025 마무리 인사

야옹이 작가가 연말 인사를 전했다.최근 야옹이 작가는 자신의 계정을 통해 근황 사진을 게재했다. 야옹이 작가는 탈세 논란을 지우고 밝은 모습을 보였다.앞서 야옹이 작가는 2023년 2월 탈세 의혹에 휘말리면서 대중으로부터 큰 비판을 받았다. 최근 야옹이 작가는 국세청의 과세 처분에 반발해 제기한 조세심판에서 승소한 사실이 알려졌다.조세심판원은 야옹이 작가 소유의 법인을 통해 웹툰을 플랫폼에 전자파일 형태로 제공한 행위가 부가가치세 면세 대상인 '전자출판물'에 해당한다는 주장을 받아들였다. 야옹이 작가는 재판을 통해 수억원대의 부가가치세를 환급받게 됐다.한편 웹툰 '종말이 찾아왔다', '프리드로우'의 작가 전선욱은 웹툰 '여신강림'의 야옹이 작가와 2022년 결혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr