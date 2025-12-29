사진=KBS2

가수 이창민이 브로드웨이 뮤지컬을 보는 듯한 무대로 화려한 연말을 선사했다.이창민은 지난 20일과 27일에 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'의 '송년 특집: 트로트 킹덤, 왕좌의 게임'에 출연했다.'뉴 트로트' 팀으로 '트로트 킹덤, 왕좌의 게임' 특집에 함께 하게 된 이창민은 '잠깐만'을 선곡했다. 손태진은 이창민을 "'불후의 명곡' 트로피를 다수 보유하고 있으며, 타 장르지만 이질감이 느껴지지 않을 정도로 색이 뚜렷한 만능 엔터테이너"라고 소개하며 기대감을 높였다.무대에 등장한 이창민은 깔끔한 슈트 스타일링으로 남다른 무게감과 세련된 남성미를 보였다. 화려한 조명과 무대 구성을 통해 마치 브로드웨이 뮤지컬을 보는 듯한 웅장함을 안긴 이창민은 원곡과는 다른 편곡을 통해 자신만의 '잠깐만' 무대를 완성했다.이창민은 진지하면서도 여유 넘치는 표정 연기로 '잠깐만' 가사가 가진 간절함과 무대의 즐거움을 전했고, 후반부로 갈수록 고조되는 감정을 폭발적인 고음 샤우팅으로 처리하며 감탄을 자아냈다. 무대 중반 댄서들과 호흡을 맞춰 대사를 나누는 듯한 무대 구성은 보는 재미를 더하며 깊은 인상을 남겼다.무대 후 이창민은 "전설들이 나오시고 거기에 맞춰서 곡을 부르는 경우가 많았기에 트로트를 부른 경험이 많다. 17년 차 발라드 가수인데 이번 섭외 때는 '트로트 특집'이라고 해서 어리둥절했다. 내가 여기에 있어도 되는 건가 싶다"고 말해 웃음을 주기도 했다.이창민은 2008년 JYP엔터테인먼트가 기획한 발라드 아이돌 그룹 2AM으로 데뷔한 뒤 '이노래', '죽어도 못 보내', '잘못했어', '전활 받지 않는 너에게' 등 수많은 대표곡을 통해 실력파 메인보컬로 인정받았으며, 2010년부터는 Homme(옴므)로 활동하며 보다 폭넓은 보컬 역량을 증명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr