불륜 스캔들로 이혼했는데…박서준, ♥원지안 재결합 막으려 철벽 방어 ('경도를')

사진제공=SLL, 아이엔, 글뫼

박서준이 예비 상무 원지안을 지키기 위해 마중에 나선다.27일 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘경도를 기다리며’ 7회에서는 계속해서 서지우(원지안 분) 주변을 맴도는 전남편 조진언(오동민 분)을 향한 이경도(박서준 분)의 철벽 방어술이 공개된다.언니 서지연(이엘 분)의 부탁을 받고 런던으로 떠나려는 서지우를 붙잡았던 이경도는 놀이공원 전체 대관까지 감행하며 그를 회사로 출근시키는 데에 성공했다. 이와 함께 오랜 세월 쌓여왔던 서로에 대한 오해와 앙금도 점차 풀려가면서 인류애라고 애써 포장했던 감정도 조금씩 더 솔직하게 변해가고 있다.그러나 이혼한 지 얼마 되지 않은 서지우는 구치소에서 풀려난 전남편 조진언의 재결합 의사를 마주했던 상황. 불미스러운 스캔들로 이혼하게 된 와중에도 뻔뻔하게 얼굴을 들이민 조진언에게 이경도가 초강수를 둔 바 있어 앞으로 이들의 관계가 어떻게 흘러갈지 시선이 쏠린다.공개된 사진 속에는 자림 어패럴에 출근을 앞둔 서지우를 데리러 온 이경도의 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 마주하기만 해도 힘이 날 것만 같은 밝은 미소와 기운찬 에너지를 장착한 것은 물론 서지우를 끌어안고 세상을 다 가진 듯 행복한 미소를 짓고 있어 흐뭇함을 자아낸다.그러나 이런 사랑스러운 인사 뒤에는 전남편 조진언의 불꽃 직진을 원천 차단하기 위한 이경도의 꿍꿍이가 담겨있다. 바로 조진언이 또 한 번 서지우를 찾아오는 것. 서지우를 향한 상상도 못할 플러팅까지 준비한다. 때문에 이경도는 이로부터 서지우를 보호하기 위해 한달음에 마중을 나올 예정이다. 이경도의 질투심을 자극할 조진언의 행동은 무엇일지, 이를 마주한 서지우의 반응은 어떨지 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr