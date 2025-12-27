[종합] 소녀시대 '수입 1위' 밝혔다…효연 폭로 "윤아랑 태연이가 더 잘 벌어" ('전현무계획3')

사진=텐아시아DB

소녀시대 효연이 멤버들 중 수입 1위를 밝혔다.지난 26일 방송된 ‘전현무계획3’ 11회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 ‘먹친구’ 효연이 경상남도 경주의 숨은 맛집을 발굴하는 먹트립을 펼쳤다. 이들은 간판·메뉴판조차 없는 ‘단골 전용’ 막회집부터 불향 폭발 오징어&닭 불고기, 예상 밖 ‘생아귀’ 전문점까지 연타 공략했다.이날 볼거리, 할 거리, 먹을거리 많은 경주에 뜬 전현무는 “우린 흔한 맛집은 안 간다. 첫 코스부터 ‘독특한 맛집’ 탑티어”라며 자신감을 드러냈다. 포털 검색에도 이름이 뜨지 않는 데다, 간판과 메뉴판마저 없는 식당에서 사장님은 “단골만 받는다”며 섭외에 난색을 표했지만, 전현무는 “저희를 단골로 생각하시고 있는 걸로 아무거나 달라”는 파격 주문으로 촬영 허락을 받아냈다.먹방에 앞서 전현무는 막장, 참기름, 마늘, 고추, 고추냉이, 초장을 섞은 ‘MZ 소스’를 제조해 분위기를 달궜다. 이어 등장한 광어와 돌돔, 도다리 막회를 맛본 곽튜브는 “경주에서 회는 생각 못했다”며 놀라워했고, 전현무는 “우린 이렇게 허를 찌른다”며 근거없는 자신감을 폭발시켰다.‘모닝 회’로 워밍업을 마친 두 사람은 ‘먹친구’ 효연을 만나 다음 맛집으로 향했다. 관광지에서 벗어난 한적한 동네에서 무려 12팀이나 대기 중인 식당을 발견한 이들은 놀라움을 감추지 못했다. 기다림 끝에 만난 오징어&닭 불고기에 세 사람은 “직화 향이 대박”이라며 행복해했다.먹방 도중 효연은 “작년에 DJ로 미주 투어를 두 번 돌았다. 활동명은 DJ 효(HYO)”라며 활동 근황을 전했다. 그러면서 “프랑스에선 ‘효’ 발음이 어려워서 ‘요년, 요년’이라고 부르시더라. 처음엔 나 부르는 줄 몰랐다”며 웃픈 에피소드를 밝혔다.세 사람은 다음 식당으로 이동하던 중, 곽튜브는 “(소녀시대가) 유일하게 결혼 안한 30대 후반 걸그룹으로 유명하던데?”라며 돌직구 질문을 날렸다.이에 효연은 “멤버들이 다들 바빠서”라면서도 “왠지 제가 빨리 (시집)갈 것 같다. 결혼에 대한 꿈이 있다”고 솔직하게 답했다.생아귀 전문점에서는 아귀 수육과 찜을 푸짐하게 즐기며 감탄을 쏟아냈다. 이 자리에서 효연은 ‘새신랑’ 곽튜브에게 ‘2세 계획’을 물었고, 곽튜브는 수줍게 “곧 출산”이라고 답해 웃음을 안겼다. 이에 전현무는 “효연이 출산드라가 목표라더라”며 불을 지폈다.결혼 토크는 더욱 과열됐다. 전현무는 “몇 살 전에 결혼하고 싶냐”고 물었고, 효연은 “39살 안에는 해야 하지 않겠냐. 어떻게 생각하냐”고 되물었다. 기습적인 결혼 공격에 전현무는 “제가 뭐라고 말하기가”라고 당황하면서도 “앞자리가 4로 바뀌면 타격이 크다. 3자 붙어 있을 때 해치우는 게 낫다”고 짠내 나는 현실 조언을 건넸다. 급기야 두 사람은 ‘누가 먼저 결혼하나’로 내기까지 걸며 분위기를 달궜다.곽튜브는 “소녀시대 멤버들이 만나면 누가 밥값을 내냐”고 물었고, 전현무는 “효연이가 내겠지. 제일 많이 버는데~”라고 몰아갔다. 이에 효연은 “윤아랑 태연이가 (저보다) 더 벌 것 같다”며 “우린 생일이나 경사가 있는 날 만나고, 만나자고 한 사람이 낸다. 서로 내려고 한다”고 쿨하게 답했다.전현무는 “멤버들끼리 싸운 적은 없지?”라고 물었고, 효연은 “오랜 연인처럼 서로 배려한다. 초반엔 너무 바빠서 안 싸웠다. 그땐 스케줄 하고 숙소에 오면 MT 온 것처럼 같이 놀았다”며 18년 장수 그룹의 비결을 밝혔다. 그러면서 “윤아가 드라마 촬영으로 바빴을 때 2~3시간 밖에 못 잤다. 우리도 그때까지 안 자고 있었는데 (윤아가) 우릴 보면 힘이 다시 솟았나 보더라”며 서로에게 힘이 돼주는 깊은 우정을 밝혀 훈훈함을 더했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr