사진=윈터 SNS

그룹 에스파 멤버 윈터가 홍보 활동을 시작했다.윈터는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "Happy Holidays"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 윈터가 자신이 엠배서더로 있는 한 의류 브랜드의 옷을 착용하고 있는 모습. 특히 최근 그룹 방탄소년단 멤버 정국과의 열애설로 한동안 중단됐던 홍보 및 SNS 활동이 다시 시작돼 눈길을 끌었다.앞서 지난 5일 온라인 커뮤니티를 중심으로 정국과 윈터의 열애 의혹이 확산됐다. 누리꾼들은 두 사람의 열애 정황으로 타투와 콘서트 참석 그리고 SNS 아이디 등을 증거로 내놨다.실제로 정국과 윈터는 각자 팔에 강아지 세 마리의 얼굴이 그려진 타투를 새겼다. 두 사람의 타투가 비슷한 모양새라는 점에서 커플 문신이 아니냐는 의혹이 제기됐다. 평소 걸그룹 공연장에 잘 나타나지 않는 정국이 군 복무 중 에스파 콘서트에 참석한 점도 눈길을 끌었다.또 일부 누리꾼들은 정국의 인스타그램 'mnijungkook'을 언급하며 'n'과 'i'의 위치를 바꾸면 '민정국'이 된다고 주장했다. 정국은 앞서 'my name is jungkook'의 줄임말이라고 밝혔다.한편 두 사람의 열애설과 관련해 양측 소속사인 하이브와 SM은 어떠한 입장도 내놓지 않았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr