사진제공=MBC

'1등들'의 연출을 맡은 김명진 PD가 제작발표회에서 출연진 라인업을 일부 공개했다.11일 서울 마포구 MBC 방송센터 골든마우스홀에서 MBC 예능 '1등들' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이민정, 방송인 붐, 김명진 PD, 채현석 PD가 참석했다.'1등들'은 역대 수많은 음악 오디션의 1등들이 모여 '1등 중의 1등'을 가리는 오디션 끝장전이다. 이민정과 붐이 MC를 맡았으며 백지영, 허성태, 김용준 등이 패널로 합류해 1등 가수들의 무대를 직관한다.김명진 PD는 출연진 섭외 과정에 대해 "쉽지 않았다. 한 번에 결정한 분은 딱 한 분밖에 없었고, 나머지 분들은 거의 다 장고했다"고 말했다. 이어 "구체적인 섭외 기간을 말하자면 1~2주가 걸렸다. 가장 중요한 섭외 기준은 인지도였다. 모아놓고 봤는데 아는 사람이 없으면 시청자 입장에서는 재미가 없을 것 같았다. 그래서 알만한 출연진 위주로 섭외했다"고 덧붙였다.일부 출연진의 정체를 깜짝 공개하기도 했다. 김 PD는 "다 말씀드릴 순 없지만 이미 알음알음 알고 계시는 출연자도 있을 거다. 우선 허각 씨가 나온다. 요즘 가수 중에는 이예지 씨가 나오고 중장년층을 겨냥해서 박창근 씨도 섭외했다"고 밝혔다.'1등들'은 오는 15일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr