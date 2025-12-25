로제/ 사진=텐아시아 DB

로제X브루노 마스 APT 앨범 커버/ 사진=더블랙레이블 제공

그룹 블랙핑크 로제가 작년에 이어 올해에도 영향력을 떨친 글로벌 메가 히트곡 'APT.'의 저력을 입증했다.더블랙레이블은 로제와 브루노 마스의 듀엣 곡 'APT.'(아파트)가 애플뮤직 올해의 곡에 선정된 데 이어 빌보드 2025 '글로벌 200', 'HOT 100'(핫 백)에서도 각각 1위와 9위를 차지했다고 전했다. 더불어 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡(TikTok)이 발표한 '2025 올해의 음악'(Year in Music) 차트에서도 국내 음악 부문 1위, 글로벌 음악 부문 6위를 차지하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.로제의 첫 정규 앨범 'rosie'(로지)의 선공개 싱글 'APT.'는 지난해 10월 발표된 이후 폭발적인 화제성과 함께 글로벌 신드롬을 일으켰으며, 빌보드 'HOT 100'차트에 45주간 차트인하며 K팝 최장 진입 신기록을 세웠고 뮤직 비디오 역시 유튜브 조회 수 누적 22억 회를 돌파했다. 2024년을 휩쓴 'APT.'는 2025년에도 대기록을 이어가며 뜨거운 화력을 보여주고 있다.1년 동안의 성적표를 받아드는 연말 결산 차트에서도 'APT.'의 성과는 빛났다. 'APT.'는 빌보드 2025 차트에서 '글로벌 200' 1위, 'HOT 100' 9위에 등극하는 기염을 토했다. 또한 애플뮤직 올해의 곡에 선정된 것에 이어, 틱톡 플랫폼에서도 가장 많이 사용된 음악 최상위권에도 등극하며 글로벌 열풍을 다시 한번 체감케 했다.로제는 'APT.'를 통해 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 수상하며 국위선양에 앞장선 바 있다. 뿐만 아니라 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 '그래미 어워즈(Grammy Awards)'에서 올해의 노래와 올해의 레코드, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상 부문에 이름을 올리며 K팝 최초로 본상 두 부문에 노미네이트되는 대기록을 추가했다.로제는 블랙핑크 단독 콘서트 'DEADLINE' 월드 투어 일정 소화를 비롯해 더욱 활발한 행보를 펼쳐가는 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr