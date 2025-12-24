투어스/ 사진 제공=플레디스

그룹 TWS(투어스)가 홀리데이 시즌을 맞아 42(팬덤명)에게 로맨틱한 겨울 선물을 전했다.TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 지난 23일 오후 팀 공식 유튜브 및 글로벌 팬 플랫폼 위버스(Weverse) 채널에 SS501의 히트곡 'Snow Prince' 커버 영상을 게재했다.TWS는 순백의 슈트를 완벽하게 차려입고 등장, 동화 속 '백마 탄 왕자님'같은 눈부신 비주얼을 뽐냈다. 멤버들은 카메라를 향해 지긋이 눈을 맞추며 특유의 청량하면서도 달콤한 분위기를 완성해 설렘을 안겼다.TWS의 탄탄한 보컬 실력도 빛났다. 감미로운 음색과 흔들림 없는 고음 처리는 물론, 아카펠라를 연상케 하는 이들의 환상적인 하모니가 귀를 사로잡았다. 사랑 고백을 담은 가사를 TWS만의 풋풋하고 진심 어린 감성으로 소화했다는 평이다.TWS는 "겨울 분위기에 딱 맞는 곡을 팬분들께 들려드릴 수 있어 기쁘다"라며 "원곡의 아름다운 멜로디와 가사가 주는 설렘을 그대로 전하고 싶었다. 이 영상이 추운 겨울 42분들을 따뜻하게 해줄 수 있는 선물이 되기를 바란다"라고 소감을 전했다.TWS는 최근 온라인을 강타한 '앙탈 챌린지' 열풍으로 무서운 뒷심을 발휘하고 있다. 각종 숏폼 플랫폼에는 챌린지 음원인 'OVERDRIVE'가 삽입된 영상이 15만 건 이상 생성됐고, 틱톡 뮤직차트 '상위 50'과 '바이럴 50'에서 수일째 2위와 3위를 지키고 있다. 공개 두 달이 지난 시점에도 이 곡의 순위는 멜론 일간차트에서 역주행 중이며, 주간 차트에서는 자체 최고 기록을 갈아치우고 있다.연말까지 TWS의 활약은 계속된다. 내일(25일) '2025 SBS 가요대전'을 시작으로 27일 '카운트다운 재팬 25/26'(COUNTDOWN JAPAN 25/26), 31일 '2025 MBC 가요대제전'에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr