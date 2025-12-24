/사진 = 빅히트뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 완전체 컴백을 앞두고 글로벌 차트에서 압도적인 존재감을 과시하며 전 세계 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(12월 27일 자)에 따르면, RM의 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'(라이트 플레이스 우롱 펄슨)의 수록곡 'Nuts'(넛츠)가 '월드 디지털 송 세일즈' 2위로 깜짝 재진입했다.이번 역주행의 배경에는 RM의 유쾌한 근황이 있었다. RM은 지난 16일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse) 라이브 방송을 통해 최근 운전면허를 취득했다고 밝혔다. 이에 팬들은 그의 솔로곡 'Nuts' 가사 중 "He a pro ridah, hoo, hoo, hoo, hoo rider / Must be an A1 guider" 대목을 근황과 연결 지어 집중 소비했고, 이는 곧장 차트 역행으로 이어졌다. 'Nuts'는 아르헨티나, 브라질 등 총 45개 국가/지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 기록하며 여전한 화력을 입증했다.과거 명곡들의 활약도 눈부시다. 지난 2018년 발매된 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 'Tear''(러브 유어 셀프 전 티어)의 수록곡 'Anpanman'(앙팡맨)은 12월 20일 자 '월드 디지털 송 세일즈' 차트 정상에 오르는 기염을 토했다.미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 이러한 역주행 현상에 주목하며 일곱 멤버의 영향력에 집중했다. 데이터 분석 기관 루미네이트(Luminate) 자료에 따르면, 'Anpanman'의 판매량은 직전 집계 기간 대비 약 5만 퍼센트나 폭증했다. 포브스는 "팬들은 새 음악 공개를 앞두고 방탄소년단의 과거 노래에 다시금 주목했으며, 그 중심에 'Anpanman'이 있었다"며 "이는 미국이 방탄소년단과 관련된 모든 것에 열광하고 있음을 보여주는 사례"라고 분석했다.개별 멤버들의 솔로곡 역시 글로벌 차트에서 롱런 중이다. 진의 솔로 2집 타이틀곡 'Don't Say You Love Me'(돈트 세이 유 러브 미)와 정국의 'Seven'(세븐), 지민의 'Who'(후) 등이 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트 곳곳에 포진했다.앨범 차트에서의 위상도 견고하다. 방탄소년단의 앤솔러지 앨범 'Proof'(프루프)가 '월드 앨범' 8위를 지키며 장기 흥행을 이어가는 가운데, 진의 솔로 1집 'Happy'(해피)가 12위로 재진입했고 지민의 'MUSE'(뮤즈)도 18위를 차지하며 화력을 더했다.한편, 방탄소년단은 내년 봄 신보 발매와 함께 대규모 월드투어를 예고한 상태다. 최근 멤버들은 위버스를 통해 완전체 연습 현장을 실시간으로 공유하는 등 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입하며 글로벌 음악 시장의 이목을 집중시키고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr