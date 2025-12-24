사진=텐아시아DB

사진=누아엔터테인먼트

누아엔터테인먼트가 기획한 보이그룹 누에라가 승부욕을 불태운다. 누아엔터테인먼트는 9월 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연했던 조우안신과 장지아하오의 소속사다. 두 사람은 파이널에서 데뷔권 순위에 들어 알파 드라이브 원으로 다음 달 정식 데뷔할 예정이다.누에라는 오는 25일 오후 8시 공식 유튜브 채널에 공개하는 자체 콘텐츠 '뭐해?누에라!-시골편'(이하 '뭐해?누에라!') 세 번째 에피소드에서 요리 내기가 걸린 미니 운동회를 이어간다.이날 누에라는 냄비 뚜껑, 바구니 등 살림 도구로 셔틀콕을 치는 '살림 배드민턴'을 진행한다. 게임이 속행되면서 누에라 멤버들의 경쟁은 더욱 치열해진다. 준표와 유섭은 서로를 도발하며 쉼 없이 상대를 자극하고, 급기야 린은 유섭에게 "정신 차려"라며 호되게 코치를 했다고 전해져 과열된 승부가 어떻게 펼쳐질지 궁금증을 자아낸다.누에라는 고깔을 쓴 채 방석을 먼저 찾아 앉으면 승자가 되는 '고깔 방석 찾기' 게임도 선보인다. 예능감이 한껏 발동된 누에라 멤버들은 기괴하면서도 요상한 자세로 방석을 찾아 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문. 이를 본 준표가 "지금 다 짐승이야"라고 외칠 만큼 특이한 장면들이 이어졌다고 해 호기심을 높인다.이 밖에도 '뭐해?누에라!'에서는 형들의 승부욕에 동화돼 흑화한 미라쿠의 반전 면모와 개그맨 허경환의 성대모사로 폭소를 유발하는 누에라 멤버들의 모습 또한 공개될 예정이다.'뭐해?누에라!'는 시골에서 자유롭게 놀고 힐링하는 '촌캉스' 콘셉트의 자체 콘텐츠로, 매주 목요일 오후 8시 누에라 공식 유튜브를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr