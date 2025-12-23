플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 일본레코드협회의 스트리밍 인증을 추가했다.23일 일본레코드협회에 따르면 세븐틴의 ‘Ima -Even if the world ends tomorrow-(今 -明日 世界が終わっても-/이마 -아스 세카이가 오왓테모-)’가 지난달 기준 누적 스트리밍 수 5000만 회를 넘겨 스트리밍 부문 ‘골드’ 인증을 받았다.일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다. 세븐틴은 두 곡의 플래티넘 인증을 포함해 총 18개의 스트리밍 인증 곡을 보유하게 됐다.‘Ima -Even if the world ends tomorrow-’는 기타 선율과 서정적인 멜로디의 조화가 인상이다. 우지와 함께 범주, 황현이 작곡했으며 이 노래가 실린 세븐틴의 일본 베스트 앨범 ‘ALWAYS YOURS’는 발매 당시 누적 출하량 75만 장을 넘겨 일본레코드협회에서 골드 디스크 부문 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 받았다.한편 세븐틴은 최근 4대 돔에서 10회에 걸쳐 개최된 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN’에는 약 42만 관객들이 다녀갔다. 또한 이들은 오리콘의 ‘연간 랭킹 2025(집계기간 2024년 12월 23일 자~2025년 12월 15일 자)’에 정규 5집을 비롯한 다수의 앨범을 포진시켰다.넷플릭스를 통해 글로벌에 독점 공개되는 일본 인기 애니메이션 <비스타즈 FINAL SEASON> 파트2에서도 세븐틴의 목소리를 들을 수 있다. 이들이 부른 신곡 ‘Tiny Light’가 이 작품 엔딩 주제곡으로 삽입된다. 우지는 이 곡 작사·작곡·편곡에 참여했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr