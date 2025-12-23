사진=텐아시아 DB

그룹 세븐틴 멤버 우지(본명 이지훈)가 윤군 간부로부터 결혼식 축가 가수 섭외 부탁을 받은 것으로 알려졌다.23일 한 매체는 "육군훈련소 소속 간부 A씨가 당시 훈련병 신분이었던 우지에게 본인의 결혼식 축가 가수 섭외를 부탁했다"고 보도했다.보도에 따르면 상사 A씨는 지난 9월 훈련병으로 갓 입소한 우지에게 10월에 있을 본인 결혼식에서 축가를 불러줄 가수를 소개해 달라고 요구했다. 우지는 입대 전까지 A씨와 개인적 친분이 없던 것으로 알려졌다.A싸의 요구에 우지는 유명 발라드 가수 B씨를 섭외해줬고, 이 가수는 실제로 지난 10월 무료로 축가를 불렀다. 사례비는 지급되지 않은 것으로 파악됐다.육군에 따르면 현재 우지는 조교로 선발돼 A씨와 같은 교육대에서 근무 중이다. A씨가 가수 섭외를 부탁할 당시 우지의 근무지는 정해지지 않았다.훈련소 소속 간부가 ﻿훈련병에게 사적 용무로 이 같은 부탁을 한 것은 사회적 지위를 이용한 청탁이라고 볼 수 있다. 군인복무기본법상 성실의무 위반, 품위유지 의무 위반 소지가 있다는 분석도 있다. A씨가 결혼을 한 달 남긴 상황에서 9월 입소한 우지에게 부탁을 할 정도로 친분을 쌓는 것은 사실상 불가능하다는 의견도 적지 않다.그러나 훈련소 측은 "당시 강압적 상황은 없었으며, 우지가 호의로 A씨의 부탁에 응한 것"이라며 위법에는 선을 그은 것으로 전해졌다.한편 우지는 지난 9월 15일일 입대해 현재 육군훈련소 일병 조교로 복무 중이다. 2027년 3월 14일 전역 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr