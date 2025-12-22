밴드 씨엔블루/사진=FNC엔터테인먼트

밴드 씨엔블루(정용화 강민혁 이정신)가 내년 1월 7일 컴백을 확정하며 가요계의 뜨거운 관심을 모은다.소속사 FNC엔터테인먼트는 22일 0시 공식 SNS를 통해 씨엔블루 정규 3집 '3LOGY'(쓰릴로지)의 스케줄러를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입한다. 앨범명 '3LOGY'는 내년 1월부터 시작하는 새 월드 투어와 동명의 타이틀로, 씨엔블루 세 명의 멤버가 각자의 축을 이루며 그 균형 위에서 완성된 하나의 체계를 의미한다.공개된 스케줄러에 따르면 22일 콘셉트 필름을 시작으로 트랙리스트, 리릭 포스터, 콘셉트 포토, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 오픈한다. 특히 31일 '?'로 베일에 싸인 무빙 포스터와 1월 1일 선공개 곡 발표를 예고하며 컴백 전 분위기를 최고조로 끌어올린다.올해 씨엔블루는 각종 대학 축제와 대형 페스티벌 무대를 통해 세대를 아우르는 라이브 퍼포먼스를 선보이며 '섭외 0순위 밴드'의 존재감을 확실히 증명한다. 탄탄한 실력을 바탕으로 대중적인 지지를 얻고 있는 만큼, 이번 정규 앨범을 향한 팬들의 기대감도 어느 때보다 높은 상황이다.씨엔블루의 정규 3집 '3LOGY'는 1월 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다. 이어 1월 17~18일 양일간 서울에서 2026 CNBLUE LIVE '3LOGY'(2026 씨엔블루 라이브 '쓰릴로지')를 개최하며 새 월드 투어의 화려한 포문을 연다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr