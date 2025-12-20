하츠투하츠/ 사진='MMA2025' 캡처

그룹 하츠투하츠가 'MMA2025'에서 신인상을 받았다.20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 'MMA2025'(2025 멜론뮤직어워드)가 열렸다. 이날 하츠투하츠는 신인상의 주인공이 됐다.하츠투하츠는 "이 상을 안겨준 팬들 감사하다. 항상 열심히 응원해 주시는 분들 덕분에 무대에서 더 빛날 수 있고, 무대 위에 서는 게 행복하다. 더 좋은 노래와 무대로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.이어 "가까이서 힘써주는 스태프들과 댄서들에게 감사하다. 멤버들 올 한 해 수고 많았다. 앞으로 더 수고하자"고 덧붙였다.끝으로 "정말 예상하지 못했는데 뜻깊은 상을 받았다. 오늘 멤버 에이나의 생일이다. 생일 축하한다"며 멤버들간 끈근한 우정을 자랑했다.한편, 'MMA2025' 에는 지드래곤, 박재범, 10CM, 지코, 우즈, 제니, 한로로, 엑소, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT WISH, 아이딧, 알파드라이브원, 에스파, 아이브, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트가 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr