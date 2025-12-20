그룹 올데이 프로젝트가 MMA에서 신인상을 받았다.
20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 'MMA2025'(2025 멜론뮤직어워드)가 열렸다.
이날 올데이 프로젝트는 신인상의 주인공이 됐다.
우찬은 "이 자리에 설 수 있게 도와준 테디 형을 비롯한 모든 더블랙레이블 스태프에게 감사함을 표한다. 이 상을 시작으로 더 열심히 노력하는 올데이 프로젝트가 되겠다. 팬들 덕분에 이렇게 멋진 상을 받아 행복하다. 감사하다"고 소감을 밝혔다. 타잔은 "오늘 부모님이 보러 오셨다. 사랑한다. 다섯 멤버들의 부모님이 전부 희생과 사랑으로 키워 주셔서 우리가 이 자리에 설 수 있었다"며 감사 인사를 전했다.
한편, 'MMA2025' 에는 지드래곤, 박재범, 10CM, 지코, 우즈, 제니, 한로로, 엑소, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT WISH, 아이딧, 알파드라이브원, 에스파, 아이브, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트가 출연한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
