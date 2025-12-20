올데이 프로젝트/ 사진=MMA2025 방송 캡처

그룹 올데이 프로젝트가 MMA에서 신인상을 받았다.20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 'MMA2025'(2025 멜론뮤직어워드)가 열렸다.이날 올데이 프로젝트는 신인상의 주인공이 됐다.우찬은 "이 자리에 설 수 있게 도와준 테디 형을 비롯한 모든 더블랙레이블 스태프에게 감사함을 표한다. 이 상을 시작으로 더 열심히 노력하는 올데이 프로젝트가 되겠다. 팬들 덕분에 이렇게 멋진 상을 받아 행복하다. 감사하다"고 소감을 밝혔다.타잔은 "오늘 부모님이 보러 오셨다. 사랑한다. 다섯 멤버들의 부모님이 전부 희생과 사랑으로 키워 주셔서 우리가 이 자리에 설 수 있었다"며 감사 인사를 전했다.한편, 'MMA2025' 에는 지드래곤, 박재범, 10CM, 지코, 우즈, 제니, 한로로, 엑소, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT WISH, 아이딧, 알파드라이브원, 에스파, 아이브, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트가 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr