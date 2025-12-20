사진 = 오연서 인스타그램

배우 오연서의 미모가 눈길을 끈다.최근 오연서는 자신의 인스타그램에 트리 이모지와 함께 사진을 게시했다.공개된 사진 속 오연서는 화려한 조명과 트리 장식 사이에 서 있다. 네이비 볼캡과 오버핏 패딩, 청바지로 편안한 캐주얼룩을 완성했지만 자연스러운 미모와 청량한 표정이 단번에 시선을 끈다. 이어진 사진에서는 집에서 크리스마스트리를 직접 꾸미는 모습이 담겼다. 스트라이프 티셔츠에 청바지 차림으로 편안한 분위기를 자아내며 소박하지만 따뜻한 겨울 감성을 전한다.팬들은 "누나 너무 예쁘시고 귀여우시고 분위기 트리 멋져요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 스타일 좋다", "닮고 싶어요" 등 뜨거운 반응을 보였다.1987년생인 오연서는 38세로 1살 연상 최진혁과 채널A '아기가 생겼어요'에서 호흡을 맞춘다. 이 작품은 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로 동명의 인기 네이버 웹툰을 원작으로 한다. 세상을 떠난 형 대신 남은 가족과 회사를 위해 사는 강두준 역의 최진혁과 자신의 꿈을 쫓기 위해 결혼을 미룬 커리어우먼 장희원 역의 오연서가 서로의 인생에 예상치 못한 변수가 되면서 펼쳐지는 로맨스에 관심이 집중된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr