사진 = 채시라 인스타그램
최근 채시라는 자신의 인스타그램에 다양한 이모지와 함께 사진을 올렸다.

사진 속 채시라는 따뜻한 색감의 트위드 재킷과 실크 블라우스를 매치해 세련된 겨울 패션을 완성했다. 창가에 기대 빛을 바라보는 옆모습에서는 시간이 흘러도 변치 않는 고운 이목구비와 단정한 품격이 느껴진다.
자연광 아래 청초하게 미소 짓는 모습은 한 폭의 수채화처럼 고요하면서도 아름답다. 블루 톤의 데님으로 캐주얼함을 더해 편안한 무드를 연출했다.
팬들은 "언니 우아하세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "세월앞에서도 여성미가 풍기는 언니", "단정하고 세련되고 깔끔한 언니 모습이 참 신뢰감이 생겨요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.
한편 채시라는 1968년생으로 57세이며 지난 2000년 가수 출신 사업가 김태욱과 결혼했다. 슬하에 딸과 아들을 각각 한 명씩 두고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

