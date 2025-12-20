사진 = 박주현 인스타그램

배우 박주현의 힙한 근황이 화제다.최근 박주현은 자신의 인스타그램에 "Happy Holiday"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박주현은 아이보리 퍼 코트에 핫핑크 미니백을 매치해 화려하면서도 사랑스러운 겨울 스타일을 완성했다. 와인잔을 들고 포즈를 취한 컷에서는 부드러운 조명 아래 은은한 미소를 띠며 고급스러운 분위기를 자아낸다. 자연스럽게 흐르는 웨이브 헤어와 생기 있는 레드립이 어우러져 한 폭의 영화 장면 같은 분위기를 만들어냈다.팬들은 "언니 진짜 사랑이네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "스타일 너무 좋다", "너무나 아름다워" 등 열렬한 반응을 보였다.앞서 박주현은 지난해 12월 그룹 위너 멤버 송민호와 열애설에 휩싸였다. 당시 한 매체는 두 사람이 2022년 넷플릭스 영화 '서울대작전' 출연으로 인연을 맺고 최근까지 만남을 이어오고 있다고 보도한 바 있다. 실제로 송민호는 박주현이 2022년 MBC 드라마 '금혼령, 조선 혼인 금지령' 촬영에 한창일 때 커피차를 보내며 공개적으로 응원하기도 했었다.송민호는 사회복무 기간 동안 근무지 이탈 및 출근을 하지 않는 등 '부실 근무 논란'에 휩싸였던 인물이다. 송민호는 사실을 일부 인정하고 현재 자숙 중에 있으며 최근 진행된 위너의 콘서트에도 등장하지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr