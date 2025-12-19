사진=유튜브 '채널 십오야'

나영석 PD가 옷 쇼핑에 730만원을 플렉스했다.19일 유튜브 '채널 십오야'에는 '연봉 30억 직장인의 옷 쇼핑'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 나영석은 에그이즈커밍 팀 패피로 알려진 박현용 PD, 김대주 작가와 쇼핑에 나섰다. "2년 전 쇼핑 후 옷을 산 적이 없다"고 밝힌 나영석은 "패피 후배 따라 옷을 사보겠다. 최대 예산은 없다. 적당히"라고 말해 눈길을 끌었다.박현용 PD 김대주 작가는 나영석의 평소 스타일에 대해 "옷이 잘 어울리는 편은 아니다" "옷을 잡아먹는다"고 평가해 웃음을 자아냈다. 두 사람은 빈티지, 헤리티지 브랜드 마니아로 대부분의 의상, 소품이 고가라고. 나영석은 "샀다하면 500만원 아니냐"고 놀리기도 했다.나영석은 "50년째 나의 스타일이 뭔지 모른다"면서 패피 후배들의 추천을 받았다. 재킷 하나에 100만원 이상, 가격표를 본 나 PD는 "언제 이렇게 물가가 올랐니?"며 경악했다.척척 옷을 추천하는 후배에게 나영석은 "PD 그만두고 퍼스널 쇼퍼하라"고 권유했다. 박 PD는 "김태호 PD랑 하겠다"고 소신을 드러냈고, 나영석은 "그래, 김태호 PD가 그런 건 나보다 잘하겠다"고 인정해 폭소를 유발했다.거울 속 자신에게 취한 나영석은 결국 125만원 재킷을 구매했다. 한국에 마지막 남은 제품이라는 말에 눈독 들이던 박현용 PD는 "훔치면 된다"고 선언해 웃음을 선사했다.이어 나영석은 '이광수 단골집'에서 2200만원 초고가의 레더 재킷을 입어본 후 조심스레 벗었다. 그는 비싼 옷값을 보고 "이렇게 불편한 촬영이 될 거라고 생각한 적 없다. 최근 반년 동안 제일 불편하다"고 토로했다.높은 가격대에 혼미해진 나영석은 옷을 입고 "안녕하세요 CJ ENM 나영석 PD 입니다"라고 자신을 소개했고, 곧 '에그이즈커밍' 이적 사실을 깨닫고 정정하며 "사칭으로 걸릴 뻔했다"고 가슴을 쓸어내렸다.나영석은 270만원 네이비 집엎, 89만 3천원 팬츠와 스웻세트, 250만원 스웨이드 재킷을 구입하며 총 730만원 이상 플렉스했다. 그는 "죽을 떄까지 옷 사러 올 일 없을 것 같다"면서 "유튜브 제목에 '연봉 30억 직장인의 옷 쇼핑'이라고 쓰라"며 몽롱한 정신을 드러냈다.그러면서 "오늘 재정적 극복하려면 2탄은 10년 후 촬영할 수 있을 것 같다. 그런데 한 번쯤 사치해 보고 싶었다. 옷 입을 때 남의 눈치 보는 스타일인데, 한 번쯤은 무리해서라도 내 마음에 드는 옷을 사고 싶었다. 와이프가 보면 안 되는데, 말은 해야지"라고 속내를 털어놔 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr