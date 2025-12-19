이미지 크게보기 사진 = JTBC '러브 미'

서준경(서현진 분)이 엄마 김미란(장혜진 분)의 죽음에 후회하는 감정을 드러냈다.19일 방송된 JTBC '러브 미' 1회에서는 서준경이 김미란과 갈등을 빚는 모습이 그려졌다.서준경은 서준호(유재명 분)에 생일 식사 자리에서 죽음을 이야기하는 김미란을 보고 답답해했다. 서준경은 "나는 이 집에만 오면 늙는 것 같다"라고 한숨을 쉬자 김미란은 "'나'라고 말해라"라며 두 사람은 모진 말로 서로에게 상처를 줬다.동생 서준서(이시우 분)은 김미란의 편을 들며 "엄마의 하루를 망치지 마라"라며 서준경에게 쓴소리를 했고, 점점 감정이 격해진 모녀 사이에서 유재명은 "나랑 네 엄마랑 20년 더 산다고 하면 너랑 우리가 얼굴 마주 보면서 밥 먹을 일이 40번 밖에 안 된다. 자주 와라. 엄마랑 자주 밥 먹자"라며 서준경을 달랬다.사실 김미란이 건강이 안 좋아진 건 서준경의 병원에 가는 길에 교통사고를 당했기 때문이었다. 사고에 대한 죄책감에 서준경은 죽음을 앞두고 실의의 빠져 있는 김미란 곁을 피하기만 했다.결국 유재명이 김미란이 누워 있는 침대에서 오열함으로써 김미란이 사망했음을 암시했다. 이때 집으로 돌아가던 서준경은 내레이션으로 "그래도 다음이 있을 줄 알았다. 커다란 꽃바구니도 선뜻 선물할 수 있는 다음이, 공원 잔디밭에 나란히 앉아 도시락을 나눠 먹을 다음이..'엄마 잘 자' 사소한 인사를 전할 수 있는 다음이.. 그런 평범한 다음이 우리에게 남아 있는 줄 알았다"라며 엄마에 대한 그리움을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr