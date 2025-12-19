SNS

트로트 가수 장윤정이 딸의 재롱에 감탄했다.19일 장윤정은 자신의 계정에 "ㅋㅋ아니 왜 잘 하냐고 ㅋㅋ코딱지가 ㅋㅋㅋㅋ😁😍🥰"라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 장윤정의 딸 하영이는 최근 SNS에서 유행하는 챌린지를 따라하고 있다. 장윤정은 딸의 재치와 센스에 놀라워했다.한편 장윤정은 2013년 연하남인 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 장윤정 도경완 부부는 지난 6월 서울의 한 고급 아파트 펜트하우스 세대를 전액 현금으로 매입했다. 가격은 120억원으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr