사진=스튜디오 유후

1987년생 배우 안재현이 '스튜디오 유후'와 전속계약을 체결하고 새로운 출발을 알렸다. 앞서 그는 2020년 구혜선과의 이혼 조정이 합의됐다.2009년 모델로 데뷔한 안재현은 드라마 '별에서 온 그대', '뷰티 인사이드' 등에서 자신만의 개성과 분위기로 다양한 캐릭터를 소화하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 훈훈한 비주얼과 연기로 시청자들에게 다채로운 매력을 구축해온 안재현은 작품 속에서 존재감을 드러내며 꾸준히 활동을 이어왔다.예능에서도 활약을 이어온 안재현은 '신서유기', '강식당' 시리즈를 통해 솔직하고 유쾌한 이미지를 각인하였고, '나혼자 산다'에서 일상을 공개하며 친숙한 모습으로 시청자들에게 새로운 매력을 보여줬다. 최근에는 '어디로 튈지 몰라', '가는정 오는정 이민정'에 연이어 출연하며 열일 행보를 이어오고 있다.더불어 유튜브 '천에오십' 진행을 맡아 전국의 자취방을 찾아다니며 만나는 시민들과의 인터뷰를 안정적으로 끌어내는 것은 물론 개인 유튜브 채널까지 운영하는 등 작품과 예능, 유튜브까지 폭넓은 영역에서 활발한 활동을 보여주고 있다.'스튜디오 유후'는 “다양한 활동을 넘나들며 자신만의 색을 확실하게 구축한 안재현과 함께하게 되어 기쁘다. 앞으로도 계속해서 새로운 모습을 보여줄 안재현이 더욱 폭넓은 영역에서 활약할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.'스튜디오 유후'에는 안재현과 동갑내기인 경수진을 비롯해 강소라, 김동욱, 김현숙, 윤지민, 이일화, 이재원, 최찬호, 권해성, 이정헌, 전석찬, 정제현이 소속되어 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr