엠넷 '힙팝 프린세스'를 통해 새로운 아이덴티티의 7인조 글로벌 힙합 그룹 'H//PE Princess'(하입프린세스, 약칭 하이피)가 탄생했다. 서바이벌 명가로 불리는 엠넷은 그간 다수의 레전드 오디션 프로그램을 배출해왔다. 2023년 방송된 보이즈 플래닛을 통해 결성된 보이그룹 제로베이스원은 이달 초, 계약 만료를 앞둔 시기 활동 기간을 2개월 연장했다고 밝혔다.18일(목) 방송된 Mnet 한일 합작 프로젝트 '언프리티 랩스타 : 힙합 프린세스'(이하 '힙팝 프린세스') 파이널 생방송에서는 2026년 상반기 한국과 일본에서 동시 데뷔할 새로운 글로벌 힙합 그룹의 주인공들이 글로벌 팬들의 선택으로 완성되었다. 데뷔라는 새로운 출발선에 선 하입프린세스의 최종 멤버로는 ▲김도이, ▲김수진, ▲코코, ▲남유주, ▲니코, ▲리노, ▲윤서영(ABC순) 총 7인이 확정됐다.오프닝 단체 무대인 'Do my thang (Princess Ver.)'을 시작으로 파이널에 진출한 16명의 참가자는 세 개의 유닛으로 나뉘어 'SPEAK UP', 'Bless U', 'gOOd!' 등 각기 다른 콘셉트의 무대를 선보였다. 단독 인트로 구간의 주인공으로 각각 김수진, 민지호, 코코가 선택된 가운데 무대마다 눈을 뗄 수 없는 파워풀한 랩과 퍼포먼스가 이어졌다. 매 트랙 경쟁 셀프 프로듀싱 역량을 발휘하며 레전드 무대를 써 내려간 참가자들은 마지막까지도 자신만의 아이덴티티를 담아낸 무대로 화려한 피날레를 장식했다.최종 데뷔 멤버와 함께 정식 그룹명 역시 베일을 벗었다. 이날 데뷔 그룹에 이름을 올리게 된 참가자는 김도이·김수진·코코·남유주·니코·리노·윤서영이었다. 그룹명 'H//PE Princess'에는 세계를 열광시키는 No.1 힙합 아티스트 그룹이 되겠다는 포부가 담겨 있으며, 'H//PE Princess'는 한국과 일본 양국의 음악 레이블에 소속돼 2026년 상반기 한일 동시 데뷔를 시작으로 아시아를 넘어 세계 무대에서 활동할 예정이다. 최종 1위로 데뷔를 확정한 남유주는 "이제 여정의 마침표를 찍지만, 하입프린세스는 앞으로 더 많은 것들을 증명해 나가겠다. 잘 부탁드린다"며 팀을 대표해 글로벌 팬들에게 인사를 전했다.10월 16일(목) 첫 방송 된 '힙팝 프린세스'는 지난 10주간의 여정을 통해 단순한 서바이벌을 넘어, 새로운 글로벌 힙합 그룹 탄생을 향한 의미 있는 발자취를 남겼다. 그동안 참가자들은 음악, 안무, 스타일링, 영상 제작 참여 등 창작의 전 과정에 주체적으로 참여하며 역량을 입증했다. '언프리티 랩스타'의 DNA를 계승한 트랙 경쟁 속에서, 참가자들의 실력이 돋보이는 무대가 이어졌다.서로 다른 언어와 문화권에서 출발한 한일 참가자들은 치열한 경쟁 속에서도 점차 협업을 통해 음악적 시너지를 완성해 나갔고, 데뷔를 향한 같은 목표와 국경을 넘어선 우정, 케미로 감동적인 성장 서사를 만들어냈다. '힙팝 프린세스'는 막을 내렸지만, 치열한 여정을 거쳐 탄생한 하입 프린세스는 한일 양국의 목소리를 대표하는 글로벌 힙합 그룹으로 활약할 예정이다. 데뷔 멤버들을 향한 뜨거운 응원과 함께, 이들이 앞으로 보여줄 행보에 이목이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr