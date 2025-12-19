사진=tvN

안보현과 차서원이 '스프링 피버'에서 극명하게 대비되는 매력으로 여심을 저격한다. 안보현은 지난해 3월 '재벌X형사'가 종영한 이후 올해는 공개된 드라마 작품이 없던 상황이다. 그러나 내년부터는 '스프링 피버', '신의 구슬', '해시의 시루', '재벌X형사2' 등에 출연할 예정이라고 알려졌다.2026년 1월 5일(월) 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.배우 안보현과 이주빈의 만남, 그리고 tvN 월화극 역대 최고 시청률을 기록한 '내 남편과 결혼해줘'의 박원국 감독이 의기투합해 주목받고 있는 가운데, 오늘(19일) 안보현과 차서원의 스틸이 공개되며 시청자들의 환호성을 불러일으킨다.1988년생 안보현은 기상천외한 행동으로 마을을 들썩이게 만드는 요주의 인물 선재규 역을 맡았다. 반면 차서원은 무결점 커리어를 자랑하는 엘리트 변호사 최이준 역으로 자유분방하고 터프한 에너지를 지닌 재규와는 정반대의 아우라를 발산한다.스틸 속 두 사람은 전혀 다른 분위기를 풍기며 묘한 긴장감을 자아낸다. 몸에 밀착된 반팔 티셔츠와 한쪽 팔에 드러난 문신으로 거친 매력을 드러낸 재규와 포마드 헤어에 완벽한 슈트핏으로 냉철함을 강조한 이준의 모습에서 극과 극 대비를 이루는 두 인물의 매력이 고스란히 전해진다.재규와 이준은 과거에는 친구였지만, 현재는 쉽게 넘을 수 없는 감정의 골을 사이에 둔 앙숙 관계다. 가까웠던 만큼 더 멀어져 버린 두 사람의 시선과 표정은 과거의 인연과 현재의 대립을 동시에 암시하며, 이들이 어떤 사건을 계기로 갈라서게 되었는지 궁금증을 증폭시킨다.이준은 재규뿐만 아니라 모종의 이유로 윤봄과도 얽히게 되며, 세 사람 사이에 형성될 미묘한 삼각 구도로 극에 또 다른 재미를 더할 전망이다.'스프링 피버'는 2026년 1월 5일(월) 오후 8시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr