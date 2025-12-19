사진=텐아시아DB

세븐틴 도겸이 눈 오는 겨울, 함께 따뜻한 어묵 나눠 먹고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 11일부터 17일까지 '눈 오는 겨울, 함께 따뜻한 어묵 나눠 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 세븐틴 도겸이다. 세븐틴의 신규 유닛 도겸X승관이 신보 발매 카운트다운에 돌입했다. 하이브 뮤직그룹 플레디스 엔터테인먼트는 지난 18일 세븐틴 공식 SNS를 통해 도겸X승관의 미니 1집 '소야곡' 프로모션 스케줄러를 공개했다. 도겸X승관은 오는 22일과 23일 각각 '소연(素戀)', '청흔(靑痕)' 버전의 오피셜 포토를 선보일 예정이다. K팝 앨범에서는 보기 드문 한자 조합의 버전 명이 팬들의 궁금증을 자아낸다. 프로모션은 새해에도 이어진다. 내년 1월 2일 트랙 샘플러를 시작으로, 5일 트랙 리스트, 8일 하이라이트 메들리가 차례로 공개된다.2위는 더보이즈 현재다. 소속사 원헌드레드는 지난 1일 더보이즈의 신보 소식을 전하며 "더보이즈가 새 스페셜 싱글 '스틸 러브 유(Still Love You)'를 발매한다"고 밝혔다. '스틸 러브 유'는 더보이즈가 매년 데뷔 일에 맞춰 공개해 온 싱글의 연장선으로, 변함없는 사랑을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 담았다. 함께 공개된 티징 포스터에는 멤버들이 겨울 바다로 여행을 떠난 모습이 담겼고, 크로스 워드 형태로 그룹명과 팬덤 명이 배치돼 눈길을 끌었다. 더보이즈는 올해 정규 3집 '언익스펙티드(Unexpected)'와 미니 10집 '에이이펙트(a;effect)'를 발표하며 활발한 활동을 이어갔다. 특히 현재, 선우, 주연은 스페셜 유닛으로 나서 디지털 싱글 '타이거(Tiger)'를 선보이며 색다른 시도를 보여줬다.3위는 엔시티 재현이다. 태용에 이어 두 번째로 병역 의무에 임한 재현은 지난해 11월 군악대로 입대했다. 그의 전역일은 내년 5월 3일로 알려졌다. 이후 엔시티 멤버 도영과 정우가 이달 8일 나란히 입대했다. 도영은 육군 현역병, 정우는 육군 군악대로 병역 의무를 이행 중이다. 또한 지난 14일에는 태용이 해군 군악병 복무를 마치고 전역했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '크리스마스이브, 함께 영화 같이 보고 싶은 남자 가수는?', '크리스마스이브, 함께 영화 같이 보고 싶은 여자 가수는?', '크리스마스이브, 함께 영화 같이 보고 싶은 남자 트로트 가수는?', '크리스마스이브, 함께 영화 같이 보고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr