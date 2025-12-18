사진=풍자 SNS

방송인 풍자가 놀라운 감량 변화를 보였다.풍자는 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "심각한 건 아니고 밥 기다리는 중"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 풍자가 한 음식점에서 주문한 메뉴를 기다리고 있는 모습. 특히 무채색의 모자를 착용한 그는 작아진 얼굴과 갸름한 얼굴 라인을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 풍자는 비만치료제로 불리는 위고비로 14kg 가량 감량했다. 이후 부작용을 호소했고 꾸준한 식단과 운동 등을 병행해 현재 25kg을 감량한 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr