최근 불법 의료 시술을 받은 것 아니냐는 의혹에 휩싸인 샤이니 키가 MC를 맡은 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서도 하차한다.17일 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 측은 “‘2025 MBC 방송연예대상’ MC로 출연 예정이었던 키 씨가 활동 중단 의사를 밝힘에 따라, 제작진은 그 뜻을 존중하여 이번 시상식을 전현무, 장도연 2인 MC 체제로 진행하기로 최종 결정했다”라고 밝혔다.최근 키는 방송인 박나래과 함께 불법 의료 시술 의혹을 받는 이른바 '주사이모' A씨와의 친분이 있다는 의혹이 제기되며 논란의 중심에 섰다. A씨의 SNS에 키의 반려견으로 추정되는 강아지 사진이 올라온 게 발단이 됐다.논란이 커지자 17일 소속사 SM엔터테인먼트 측은 "먼저 해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자 분들과의 소통이 필요한 상황이어서, 신속한 입장 표명이 어려웠던 점 진심으로 사과드린다"며 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다"고 모든 프로그램에서의 하차 의사를 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr