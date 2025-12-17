사진제공=KBS 2TV

사진제공=KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’)에서 심형탁이 ‘비주얼 천재’ 아들 하루를 위해 심스테틱을 오픈한다.오늘(17일) 방송되는 ‘슈돌’ 601회는 ‘넌 감동이었어’ 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 가운데, 심형탁이 아들 하루의 비주얼 관리에 나선다.심형탁은 오직 하루만을 위한 홈케어에 돌입한다. 하루의 뽀얀 피부를 더욱 촉촉하게 만들어줄 피부관리와 풍성한 머리칼 사이사이를 자극해 순환을 돕는 두피 괄사 마사지를 준비한 것.특히 하루의 비주얼이 심상치 않은 귀여움을 자랑한다. 하루는 팩을 붙였음에도 불구하고 러블리 끝판왕의 면모를 뽐내 자타공인 ‘비주얼 천재’임을 보여준다. 심형탁은 “우리 하루 비주얼이 굉장해”라며 나날이 갱신하는 미모에 감탄을 터트린다.하루는 풍성한 머리칼 사이로 괄사를 움직이는 아빠의 손길에 가만히 몸을 맡긴 데 이어 아빠를 따라하는 듯 문어 모양의 괄사를 들고 손을 위아래로 움직이며 괄사 댄스를 선보여 귀여움을 치솟게 한다. 귀여움이 폭발하는 하루의 관리 루틴 최고봉은 바로 심아빠표 ‘볼살 리프팅’. 심아빠가 괄사로 턱 주변을 가볍게 마사지하자 하루의 트레이드 마크인 찹쌀떡 같은 볼살이 요동쳐 심장을 부여잡게 한다.심아빠의 ‘볼살 리프팅’에 MC 랄랄이 격하게 반응한다. 랄랄은 “하루 볼살에서 1g도 빠지면 안돼요”라며 하루의 매력 포인트인 ‘볼살 사수’를 외쳐 격한 공감을 이끌어낸다.심아빠 표 홈케어를 받고 미모를 제대로 뽐내는 하루의 모습은 오늘(17일) 오후 8시 30분 방송되는 ‘슈돌’에서 만날 수 있다.심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마쳤고, 2023년 7월 일본, 8월 한국에서 각각 결혼식을 올렸다. 사야는 1995년생으로, 과거 일본의 유명 완구 기업에서 근무한 이력이 있다. 부부 사이에서는 올해 1월 첫 아들 하루가 태어났다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr