故 이순재 등장했다…'음주운전 2번' 안재욱 대상 후보인데, '다음 세대의 꿈' ('KBS연기대상')

사진제공=KBS

‘2025 KBS 연기대상’이 2차 티저를 공개했다.오는 31일 오후 7시 10분 생방송되는 ‘2025 KBS 연기대상’은 미니시리즈, 주말드라마, 일일드라마, 단막 프로젝트까지 올 한 해 동안 시청자와 만난 KBS 드라마를 총망라해, 배우들의 열연과 작품의 순간들을 다시 한번 조명하는 자리다.장성규, 남지현, 문상민이 MC로 확정된 가운데, 앞서 공개된 ‘2025 KBS 연기대상’ 1차 티저에는 한 해 동안 안방극장을 채운 명장면들이 펼쳐졌다.17일 공개된 2차 티저에는 1987년 KBS 탤런트 연기대상부터 2024 KBS 연기대상까지, 역대 수상자들의 진심 어린 수상 소감이 담겼다. 나문희, 채시라, 이덕화, 지현우, 김혜자, 고두심, 최수종, 김혜수, 김지원, 변우석, 박보검 등 시대를 대표하는 배우들의 소감이 이어지며 KBS 드라마가 남긴 감동의 순간들을 다시금 상기시킨다.특히 지난해 ‘2024 KBS 연기대상’에서 대상의 영예를 안았던 고(故) 이순재의 수상 소감은 깊은 울림을 전한다. 연기에 대한 평생의 철학과 후배들을 향한 따뜻한 메시지는, 시간을 넘어 여전히 많은 이들의 마음에 오래 남는 순간으로 회자되고 있다.역대 수상자들과 함께 등장한 ‘그 시절 무대가 빛바래도, 모두가 함께 만든 순간들. 변하지 않는 진심이 남아 다음 세대의 꿈이 되고, 현재의 다짐이 됐습니다. 오래 기억될 진심을 전합니다’라는 메시지는 올 한 해 KBS 드라마를 빛낸 배우들과 제작진의 진심을 상징적으로 담아내며 KBS 연기대상의 의미를 되새긴다.KBS는 올 한 해 ‘수상한 그녀’, ‘킥킥킥킥’, ‘빌런의 나라’, ‘24시 헬스클럽’, ‘남주의 첫날밤을 가져버렸다’, ‘내 여자친구는 상남자’, ‘신데렐라 게임’, ‘대운을 잡아라’, ‘친밀한 리플리’, ‘마리와 별난 아빠들’, ‘여왕의 집’, ‘독수리 5형제를 부탁해!’, ‘화려한 날들’, ‘트웰브’, ‘은수 좋은 날’, ‘마지막 썸머’, ‘러브: 트랙’ 등을 선보였다.대상 후보로는 ‘독수리 5형제를 부탁해!’ 엄지원, 안재욱 ‘24시 헬스클럽’ 이준영, 정은지, ‘은수 좋은 날’ 이영애, 김영광, ‘트웰브’ 마동석, 박형식, ‘남주의 첫날밤을 가져버렸다’ 서현, 옥택연, ‘빌런의 나라’ 오나라, 소유진 등이 거론됐다. 안재욱은 지난 2003년과 2019년 두 차례의 음주 운전으로 적발돼 논란이 있었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr