변우석 이어 '김혜윤의 남자' 된 우즈벡 출신 남배우…10년 차에 첫 ♥로코 도전 ('오늘부터')

'오늘부터 인간입니다만'에서 로몬이 첫 로맨틱 코미디에 도전한다. 이 작품은 '선재 업고 튀어'를 통해 변우석과 함께 폭발적인 인기를 얻은 김혜윤의 차기작으로, 더욱 기대를 키운다. 우즈베키스탄 출생으로 알려진 로몬은 키 183cm의 훤칠한 피지컬을 갖췄다.SBS 새 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만' 측은 17일, 자기애 끝판왕의 월드클래스 축구스타 '강시열' 역으로 시청자들과 만날 로몬의 스틸컷을 공개했다.'오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스다. 연애 빼고 다해본 모태솔로 구미호 은호(김혜윤 분)와 한순간의 선택으로 운명이 바뀐 축구스타 강시열(로몬 분)의 '혐관'으로 시작된 신묘한 로맨스가 시청자들을 제대로 홀릴 예정이다.2026년 SBS 드라마의 첫 포문을 여는 작품으로, '지금 우리 학교는' '3인칭 복수' 등을 통해 독보적인 개성과 매력을 발산하며 라이징 스타로 떠오른 로몬이 한층 더 성숙해진 연기력으로 돌아온다. 2016년 데뷔한 로몬은 자만은 있어도 나태는 없는 세계적인 축구선수 '강시열'로 분한다. 해외 유명 구단에서 최전방 공격수로 필드를 누비며 부와 인기, 명예를 맘껏 누리던 그의 완벽한 인생에 구미호 은호가 태클(?)을 걸어온다.강시열의 선수 인생이 한눈에 담겨있다. 그 누구보다 꿈 많고 열정 넘치던 유소년 시절, 유망주나 기대주로 주목받는 선수는 아니지만 그의 이글대는 눈빛에서 축구를 향한 뜨거운 진심이 느껴진다. 그렇게 남들보다 몇십 배, 몇백 배로 훈련과 노력에 땀을 쏟은 결과일까. 훗날 해외 리그에 스카우트 된 강시열은 오랜 꿈을 현실로 이루며 축구선수로서 최정상 자리에 오른다. 공항을 가득 채운 팬들과 취재진 사이, 강시열의 '슈스'의 아우라가 시선을 사로잡는다.'오늘부터 인간입니다만' 제작진은 "로몬이 첫 로코 연기에 도전해 다채로운 매력을 선보이며 웃음과 설렘을 책임진다. 김혜윤과의 유쾌하고 설레는 '혐관' 케미스트리가 최고의 관전 포인트가 될 것"이라고 전했다'오늘부터 인간입니다만'은 오는 2026년 1월 16일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr