던, 현아와 결별 3년 만에 축하 소식 직접 알렸다…SNS 통해 '셀프 공식화'

가수 던(DAWN)이 기쁜 소식을 직접 전했다.던은 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "구독해 주셔서 감사합니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 던의 유튜브 채널 '던워리비햇님'의 구독자가 1만 5000명을 달성한 모습. 던은 이같은 사실을 공식화하며 기쁨을 표출했다.한편 던은 2016년 그룹 펜타곤 멤버로 데뷔했다. 이후 팀을 탈퇴해 2019년 홀로서기에 나섰으며, 가수 현아와 2016년부터 교제하다가 2022년 결별했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr