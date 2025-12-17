사진제공=WWD 코리아

지난해 8월부터 그룹 잔나비의 보컬 최정훈과 공개 열애 중인 배우 한지민이 WWD 코리아 2026년 신년호 커버를 장식했다.곧 방영을 앞둔 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'으로 현실적이면서도 솔직한 로맨스를 예고한 그는 이번 화보를 통해 자신만의 균형과 여유를 담은 다채로운 매력을 선보였다.'Reset, Gently'라는 주제로 진행된 이번 커버 스토리는 새해의 산뜻한 시작과 일상의 작은 행복을 느끼는 순간들을 포착했다. 화보 속 한지민은 차분하면서도 섬세한 무드 속에서 페미닌한 분위기부터 고요한 카리스마까지 다양한 스타일링을 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다.인터뷰에서 한지민은 극 중 의영과 닮은 점을 묻자 "의영은 신중하고 연애와 인간관계에서 균형 있는 태도를 가진 인물이다. 저 역시 관계에서 균형을 지키려는 마음에 공감했다"고 전했다. 또 관계에서 가장 중요한 요소로 신뢰를 꼽으며 "시간이 쌓인다고 자동으로 생기는 것이 아니라, 가장 어렵게 만들어지는 감정"이라고 설명했다.촬영 후 휴식 계획에 대해 한지민은 "개인적으로 겨울 여행을 즐기며 가족과 함께 시간을 보내는 것을 좋아한다. 평범한 일상 속 소소한 행복에서 큰 위로를 받는다"고 말했다.새해 자신에게 하고 싶은 말로는 "무언가를 더 채우기보다는 지금의 리듬을 지키며, 스스로에게 '이 정도면 괜찮다'고 말해주는 한 해가 되었으면 한다"고 덧붙였다.이번 화보와 인터뷰 전문은 WWD 코리아 2026년 1월호에서 독점 공개되며, 무빙 커버와 패션 필름 등 다양한 디지털 콘텐츠는 WWD 코리아 공식 유튜브, 인스타그램, 웹사이트를 통해 순차적으로 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr