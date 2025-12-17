/ 사진=TV조선

국악인 겸 가수 조주한이 TV조선 '장수상회'에 출연했다.조주한은 17일 오전 10시 30분에 방송된 TV조선 건강 솔루션 프로그램 '장수상회'에서 특유의 활발하고 유쾌한 매력으로 시청자들의 이목을 사로잡았다.이날 방송에서 조주한은 오프닝부터 겨울철 나빠지는 공기 질에 대한 공감을 표하며 대화의 포문을 열었다. 조주한은 겨울에 유독 미세먼지 농도가 '나쁨'인 날이 많다고 언급하며 실내외 공기 오염은 물론, 일상 속 미세 플라스틱이나 유해 화학물질 등 '독소 과잉 시대'의 위험성을 지적하는 전문가의 설명에 깊이 공감하며 시청자들의 이해를 도왔다.특히 '착한 탄수화물'에 대한 코너에서는 재치 있는 입담과 예측 불가능한 추리로 웃음을 자아냈다. 전문가가 암세포가 먹지 못하는 '착한 탄수화물'을 묻자 조주한은 고민 끝에 "잡곡밥, 호밀빵 이런 거 아닌가요?"라고 추리를 했고 알고 보니 모든 곡물류는 암세포의 먹이로 쓰이며, 착한 탄수화물은 소화가 불가능한 식이섬유가 풍부한 '색깔 채소와 당분이 적은 과일'이었다는 내용을 유도하며 시청자들의 공감을 얻었다.이날 방송의 핵심인 당근, 양배추, 사과를 섞은 해독 주스에 대하여 조주한은 양배추의 대표적인 효능인 위장 건강 뿐만 아니라 당근, 양배추, 사과가 암 예방, 혈관 디톡스, 뇌 건강, 복부 비만 타파 등 전신 건강에 도움을 준다는 사실에 연신 감탄했고, 시식 코너에서는 박상철의 '무조건'을 개사해 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.뿐만 아니라 당근, 양배추, 사과의 효능에 대해 조주한은 "이 셋이 모이니 천하무적 건강 삼총사가 따로 없네요~"라며 '건강 삼총사'로 명명했고, 양배추, 사과, 당근 각 재료가 위, 혈관, 뇌 건강에 도움이 된다는 사실을 종합적으로 요약하며 시청자들에게 정보를 명확히 전달했다.한편, 조주한은 앞으로도 다양한 방송 활동과 무대를 통해 대중과 소통할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr