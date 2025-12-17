사진=텐아시아DB

사진제공=MBC에브리원

배구 전문가 4인이 신인감독 김연경을 냉철하게 평가한다.17일 방송되는 MBC에브리원 '다시 쓰는 스카우팅 리포트'는 7전 5승 2패, 승률 71%를 기록한 필승 원더독스의 성장기를 조명한다. 창단 초기, 김연경 감독과 선수들에 대해 냉철한 평가를 내렸던 배구 전문가들이 김연경 감독과 선수들의 성장 과정을 돌아보며 평가하고 가능성을 진단한다.이날 전 여자배구 이정철 감독은 필승 원더독스를 이끈 김연경 감독에 대해 "선수 때보다 더 세졌다. 배구에 대한 애착이 느껴졌다. 이제 감독이라고 호칭해도 되겠다"고 인정한다. 전 남자배구 최태웅 감독 역시 "선수 시절 현장감이 남아있어 경기를 읽는 직관력이 빨랐다. 해석력이 놀라웠다"며 김연경의 지도력을 높이 평가한다.또 '다시 쓰는 스카우팅 리포트'에서는 김연경 감독뿐 아니라 인쿠시, 이나연, 문명화, 구혜인, 구솔 등 선수들에 대한 냉정한 평가도 공개될 예정이다.언더에서 원더로 도약한 필승 원더독스의 진짜 이야기를 담은 '다시 쓰는 스카우팅 리포트'는 이날 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr