사진=최동석 SNS

방송인 최동석이 폭풍 감량에 성공했다.최동석은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "3달 전부터 사람들 소개받을 일이 많았고, 약속 자리가 많아서 살이 급속히 쪘어요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 최동석이 자신의 몸무게를 확인하고 있는 모습. 그는 "인생 최고 몸무게 83.5까지 쪘는데, 78.9까지 내려왔네요"라며 체중을 인증했다. 4.6kg을 감량한 그는 "술을 줄이고 식사량도 줄이긴 했다"면서 만족감을 드러냈다.한편 최동석은 같은 KBS 아나운서 출신이었던 박지윤과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 10월, 결혼 14년 만에 파경을 맞고 현재 이혼 절차를 밟고 있다.자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태며, 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만남을 가지고 있다. 제주지방법원에 이혼조정신청서를 제출한 두 사람은 이후 '쌍방 상간 소송'까지 제기하며 흙탕물 싸움도 벌이고 있다.두 사람의 상간 맞소송 결과는 내년 1월 27일로 예정돼 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr