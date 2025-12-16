SNS

배우 이시영이 나홀로 출산을 감행한 후 두 아이와 크리스마스 기념 사진을 남겼다.16일 이시영은 자신의 계정을 통해 "첫아이때부터 항상 함께 작업해왔던 베이비뮤즈대표님🙏🏻디테일 끝판왕🥹진짜 겨울왕국에 와있는거 같은 감동😭가족사진 찍으실때 꼭 가보세요❄️🫧동화책 한권을 뚝딱 만들어주신다는………..너무 예뻐요 감사합니다🎀마지막사진은 너무 구 ㅣ 여운 꼬맹이로 마무리🤍"라고 적었다.공개된 사진 속 이시영은 두 아이와 함께 거대한 크리스마스 트리 앞에서 기념 사진을 찍었다. 둘째를 안고, 옆에는 첫째가 서고 단란한 가족사진으로 보인다.앞서 이시영은 초등학생 아들을 이른바 '귀족학교'로 불리는 채드윅에 보낸 것이 알려져 화제가 됐다. 해당 학교는 고등학교 과정까지 합하면 약 6억 4000만원의 학비가 들어간다. 이미 방송인 현영의 두 자녀가 재학 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr