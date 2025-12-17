김병우 감독이 아내 함은정과의 결혼 생활에 대해 함구했다.
지난 16일 오전 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 영화 '대홍수'의 제작보고회가 개최됐다. 이 자리에는 김병우 감독을 비롯해 배우 박해수 김다미 권은성이 참석했다.
'대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터.
이날 김병우 감독은 시작부터 결혼 축하를 받았다. 김 감독은 지난달 30일 서울의 한 호텔에서 티아라 출신 배우 함은정과 결혼식을 올렸다. "함은정으로부터 어떤 응원을 받았냐"라는 취재진의 질문에는 "큰 응원을 받았다. 구체적으로 말씀드리기는 어렵다"고 말을 아꼈다.
반면 함은정은 지난 10일 오전 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자' 제작발표회에서 남편을 언급했다. 그는 "각자 일 얘기를 잘 하지 않는다. 이번엔 일일드라마를 연달아서 하게 되는 일정이다 보니까 체력 관리를 걱정해주더라. 같이 보약을 지어 먹기로 했다"고 웃어 보였다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
