"사고 크게 쳤네"…전종서·한소희, 나락 갔다는 소문의 진실은('프로젝트 Y')

사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

2026년을 열 범죄 엔터테이닝 무비 '프로젝트 Y'가 메인 예고편을 공개했다. 주인공 한소희, 전종서의 강렬한 모습이 눈길을 끝다.1월 21일에 개봉하는 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희)과 도경(전종서)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.공개된 메인 예고편은 감각적인 오프닝으로 시선을 집중시킨다. 힙한 비트의 음악을 배경으로 다채로운 색의 조명이 눈길을 끄는 지하차도를 걷는 미선과 도경은 얼핏 자유로워 보인다. 그러나 "뭘 얼마나 더 바닥을 치실 건데?", "바닥 안 치려고 이러는 거 아냐"라는 대사에 이어 두 친구를 비웃는 목소리로 "꼴값 떨다가 나락 갔다고 소문 쫙 났어"라고 말하는 석구(이재균)의 대사는 미선과 도경 두 사람이 모든 것을 잃은 채 벼랑 끝에 몰렸음을 암시한다.이윽고 "어떻게든 살아야지"라는 대사와 함께 반전되는 분위기는 토사장(김성철)의 돈을 훔치기 위해 의기투합한 미선과 도경이 긴박하고 아슬아슬한 상황에 처하는 모습을 보여준다. 흙투성이가 된 채 묘를 파고 있는 모습, 쫓기듯 급히 도망치는 모습 등은 두 사람이 목숨을 걸 만큼 위험천만한 일을 벌이고 있음을 짐작할 수 있다. 여기에 "사고를 크게 쳤나보네" 라는 말로 미선과 도경을 도발하는 가영(김신록), 광기 어린 모습을 보이는 토사장, 압도적인 등장으로 아우라를 풍기는 황소(정영주), 비열한 모습의 석구(이재균)와 여유로운 얼굴의 하경(유아)까지 다양한 인물들은 과연 이들이 어떤 방식으로 서로 얽히게 될 것인지 궁금증을 자극한다. 무엇보다도 "밑에 뭐가 더 있는데?"라는 의미심장한 대사와 무언가를 발견한 후 크게 놀란 미선과 도경의 얼굴, 그리고' 완벽한 계획, 후회는 없다'라는 카피는 벼랑 끝 인생을 뒤집기 위해 달려든 두 사람과 이들을 쫓는 인물들 사이에 펼쳐질 긴박한 사건들에 대한 기대를 높인다.'프로젝트 Y'는 2026년 1월 21일 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr