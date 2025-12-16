/ 사진=텐아시아 DB

브브걸 출신 유정과 공개 연애 1년 만에 결별한 배우 이규한이 드라마 '은애하는 도적님아'에 캐스팅됐다.이규한은 오는 2026년 1월 3일 첫 방송될 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'(극본 이선/ 연출 함영걸/ 제작 스튜디오드래곤)에 신진원 역으로 출연한다.'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 드라마다.이규한은 '은애하는 도적님아'에서 극 중 신해림(한소은 분)의 근엄한 오라버니 신진원 역을 맡았다. 신진원은 사리 분별이 정확하고 원리원칙을 중요시하며 고아로 자란 동생을 늘 엄하게 대하고 다그치는 인물이다.특히 신진원은 여인이 대외 활동하는 것을 극도로 싫어하지만, 어떤 일이든 열심히 하는 홍은조(남지현 분)에게는 다른 생각을 가지게 된다. 이규한은 신진원의 입체적인 감정선을 뛰어난 연기력과 탄탄한 내공을 바탕으로 그려낼 예정이다.이규한은 그간 '지옥에서 온 판사', '오랫동안 당신을 기다렸습니다', '행복배틀', '우아한 가' 등 다수의 작품에 출연했다.,또 올해 '나의 아저씨'를 통해 연극에 첫 도전했다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 오는 2026년 1월 3일 밤 9시 20분 첫 방송된다.이규한은 지난해 브브걸 출신 유정과 공개 연애 1년 만에 결별했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr