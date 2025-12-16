송강과 한솥밥을 먹는 배우 오현중의 빠져들 수밖에 없는 다채로운 매력이 담긴 화보가 공개됐다. 그는 한국예술종합학교 연극원 출신이다.
오현중은 나무엑터스 디지털 매거진 '블랭크, 나무(BLANK, NAMOO)'의 두 번째 주인공으로 나섰다. '블랭크, 나무'는 소속 배우들의 진솔한 이야기를 담은 인터뷰와 감성 화보, 다양한 디지털 콘텐츠 등으로 구성된 나무엑터스의 자체 콘텐츠이다.
화보 속 오현중은 탄탄한 피지컬과 선이 굵은 이목구비가 어우러진 비주얼로 클래식하면서도 몽환적인 무드를 자유롭게 오가며 이목을 집중시킨다. 화려한 패턴의 넥타이와 체크 셔츠, 안경으로 너드美를 더하는가 하면, 마치 홍콩 영화의 한 장면을 연상시키듯 절제된 눈빛과 부드러운 카리스마는 보는 이들의 시선을 압도한다. 그뿐만 아니라 수족관을 배경으로 신비로운 분위기와 그의 비주얼이 조화를 이루며 오현중만의 독보적인 아우라를 완성해낸다. 화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 오현중은 2025년 한 해를 되돌아보고 연기에 대한 열정을 가득 드러낸 것은 물론 2026년 방송을 앞둔 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게'에 대해서도 밝혔다. 오현중은 2025년이 어떻게 기억될 것 같은지 묻자 "올해는 감사하게도 다양한 경험을 할 수 있었다. 좋은 분들과 선배님들을 만나 많은 것을 배우며 제 안이 한층 더 채워진 것 같다. 2025년은 사람으로서도 배우로서도 더 성장한 소중한 한 해로 깊게 마음에 남을 것 같다"라고 의미 있게 보낸 한 해를 추억했다.
또한 "시간이 흐를수록 더 깊은 가치를 가지는 물건처럼, 해를 거듭할수록 의미 있는 배우로 남고 싶다. 오래도록 연기하며 그 안에서 묵직한 존재감과 진심을 전하는 것이 목표"라며 배우로서의 포부를 전했다. 이어 '우주를 줄게'의 관전 포인트를 묻는 말에 "진짜 힘이 되어준다는 것이 무엇인지 함께 생각해 보면 좋을 것 같다"라고 답해 작품을 향한 궁금증을 키웠다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
오현중은 나무엑터스 디지털 매거진 '블랭크, 나무(BLANK, NAMOO)'의 두 번째 주인공으로 나섰다. '블랭크, 나무'는 소속 배우들의 진솔한 이야기를 담은 인터뷰와 감성 화보, 다양한 디지털 콘텐츠 등으로 구성된 나무엑터스의 자체 콘텐츠이다.
화보 속 오현중은 탄탄한 피지컬과 선이 굵은 이목구비가 어우러진 비주얼로 클래식하면서도 몽환적인 무드를 자유롭게 오가며 이목을 집중시킨다. 화려한 패턴의 넥타이와 체크 셔츠, 안경으로 너드美를 더하는가 하면, 마치 홍콩 영화의 한 장면을 연상시키듯 절제된 눈빛과 부드러운 카리스마는 보는 이들의 시선을 압도한다. 그뿐만 아니라 수족관을 배경으로 신비로운 분위기와 그의 비주얼이 조화를 이루며 오현중만의 독보적인 아우라를 완성해낸다. 화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 오현중은 2025년 한 해를 되돌아보고 연기에 대한 열정을 가득 드러낸 것은 물론 2026년 방송을 앞둔 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게'에 대해서도 밝혔다. 오현중은 2025년이 어떻게 기억될 것 같은지 묻자 "올해는 감사하게도 다양한 경험을 할 수 있었다. 좋은 분들과 선배님들을 만나 많은 것을 배우며 제 안이 한층 더 채워진 것 같다. 2025년은 사람으로서도 배우로서도 더 성장한 소중한 한 해로 깊게 마음에 남을 것 같다"라고 의미 있게 보낸 한 해를 추억했다.
또한 "시간이 흐를수록 더 깊은 가치를 가지는 물건처럼, 해를 거듭할수록 의미 있는 배우로 남고 싶다. 오래도록 연기하며 그 안에서 묵직한 존재감과 진심을 전하는 것이 목표"라며 배우로서의 포부를 전했다. 이어 '우주를 줄게'의 관전 포인트를 묻는 말에 "진짜 힘이 되어준다는 것이 무엇인지 함께 생각해 보면 좋을 것 같다"라고 답해 작품을 향한 궁금증을 키웠다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT